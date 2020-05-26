Дзюба рассказал, как он проводил время на самоизоляции

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как у него проходила самоизоляция из-за пандемии коронавируса.

«Потихонечку жизнь налаживается, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — Постепенно можно тренироваться индивидуально. Все радужнее и радужнее. Очень этому рад.

Как прошла самоизоляция? Поначалу это было странно, потом стало интересно, потом надоело, потом очень тяжело стало гулять на балконе. Один раз пытался прогуляться в лесу, но меня сразу узнали. Просили сфотографироваться, но пришлось отказываться.

Где-то с 6-7 мая нам удалось уехать. Жизнь заиграла другими красками. Все было расписано: тренировка с командой в Zoom, завтрак, мультик, а потом игры, игры и игры. Затем я попросил друга помочь, потому что чувствовал, что не хватает тренировок индивидуальных».

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.