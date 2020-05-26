РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба рассказал, как он проводил время на самоизоляции

14:10
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как у него проходила самоизоляция из-за пандемии коронавируса.

«Потихонечку жизнь налаживается, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — Постепенно можно тренироваться индивидуально. Все радужнее и радужнее. Очень этому рад.

Как прошла самоизоляция? Поначалу это было странно, потом стало интересно, потом надоело, потом очень тяжело стало гулять на балконе. Один раз пытался прогуляться в лесу, но меня сразу узнали. Просили сфотографироваться, но пришлось отказываться.

Где-то с 6-7 мая нам удалось уехать. Жизнь заиграла другими красками. Все было расписано: тренировка с командой в Zoom, завтрак, мультик, а потом игры, игры и игры. Затем я попросил друга помочь, потому что чувствовал, что не хватает тренировок индивидуальных».

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15880
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир