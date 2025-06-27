Дзюба признался, что раздумывает над завершением карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба допустил, что может завершить карьеру в конце следующего сезона.

Футболист выступает за команду из Тольятти с осени прошлого года. 1 июня он продлил контракт с «Акроном» на один сезон.

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше... Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», — приводит РИА Новости слова Дзюбы.

В минувшем сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он возглавляет список лучших бомбардиров российского футбола и является рекордсменом по количеству голов в составе сборной страны.