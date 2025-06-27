Игроки «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку в товарищеском матче

В товарищеском матче между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» произошла массовая потасовка.

Инцидент возник на 44-й минуте игры. По итогам драки у «быков» по красной карточке получили Жуан Батчи и Кевин Ленини. У махачкалинцев с поля были удалены Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

После первого тайма в счете ведет «Динамо» — 1:0. Всего в матче запланировано три тайма. Игра проходит стадионе академии «Краснодара».