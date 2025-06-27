Футбол
27 июня, 20:10

Игроки «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку в товарищеском матче

Алина Савинова
Массовая драка в матче «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала) 27 июня.
Фото Скриншот трансляции

В товарищеском матче между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» произошла массовая потасовка.

Инцидент возник на 44-й минуте игры. По итогам драки у «быков» по красной карточке получили Жуан Батчи и Кевин Ленини. У махачкалинцев с поля были удалены Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

После первого тайма в счете ведет «Динамо» — 1:0. Всего в матче запланировано три тайма. Игра проходит стадионе академии «Краснодара».

  • Adiоs Amigos R

    Просто парни сильно рвались в бой!

    29.06.2025

  • spar001

    вот что значит неравнодушные люди... вышли не номер отбывать:clap::grin:...

    29.06.2025

  • Ратель

    Жгигуляй!

    28.06.2025

  • руслан магомедов

    Галицкий его фамилия!

    28.06.2025

  • руслан магомедов

    Краснодар не переходил к единоборствам. Это махачи.

    28.06.2025

  • руслан магомедов

    Ну, а что могло быть другого?Играть не умеют значит ММА!!!!!!!!!!

    28.06.2025

  • 36

    А у них это национальный вид спорта

    28.06.2025

  • lenin.vowa2018

    а теперь представь если бы играли в Махачкале.

    28.06.2025

  • Yashma Inv1

    И даже FanID не помог?

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Судя по видео , чемпионов отп...ли.))

    28.06.2025

  • Sergey Sparker

    Я понял что в единоборствах победило Динамо. Счет 3:2.

    27.06.2025

  • Исрапил Калянов.

    зикьни короче

    27.06.2025

  • Исрапил Калянов.

    В футболе такого не должно быть.

    27.06.2025

  • sergey stepanov

    Бей чемпионов!

    27.06.2025

  • ФОКСИ

    Дрались только "воспитанники" Арутюняна из "академии", а российские бычки засса......?......

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Три тайма это.не серьёзно нужно как в боксе-12 Раз махач начался:point_right:А в конце матча пусть вратари пенальти-бьют друг другу:wink:А если серьёзно-то надо с уважением относиться друг к другу:point_up:??Тем более в товарнике:100:

    27.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Тут один из деятелей из Махачкалы что-то говорил про тн. бойцовские качества их футболистов . Они так, видимо, и поняли , пишите , как было на самом деле, а не нейтральное "устроили".

    27.06.2025

  • 36

    После чемпионства в футболе,быки перешли к единоборствам

    27.06.2025

