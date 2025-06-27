Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ в сезоне-2024/25

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал обладателем награды лучшему молодому футболисту сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25», сообщает пресс-служба лиги.

Церемония вручения наград проходит в пятницу, 27 июня, в Москве.

В минувшем сезоне 20-летний Батраков провел 29 матчей в чемпионате России, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач. Он набрал наибольшее количество результативных действий в московской команде.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В РПЛ полузащитник дебютировал в марте 2024 года.