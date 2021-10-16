Дзюба показал специальную майку после гола в ворота «Арсенала»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2).
Для него этот гол стал 100-м в составе клуба из Санкт-Петербурга. Форвард по такому случаю подготовил специальную майку, которую и продемонстрировал после забитого мяча.
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