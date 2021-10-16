«Арсенал» обыграл «Зенит» благодаря голу Кангвы на 90-й минуте
«Арсенал» обыграл «Зенит» на своем поле в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.
В составе туляков отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва, у гостей забил Артем Дзюба. Отметим, что Кангва забил победный гол на 90-й минуте встречи.
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды Миодрага Божовича 12 очков. «Зенит» идет на 1-й строчке с 23 очками в 11 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)
Голы: Давиташвили, 53 (1:0). Дзюба, 88 (1:1). К.Кангва, 90 (2:1).
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачев (Суханов, 76), Чаушич, Хлусевич (Гулиев, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90+2), К.Кангва, Марков (Луценко, 56).
«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Ерохин (Караваев, 72), Сутормин (Мостовой, 73), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.
Предупреждения: Кузяев, 21. Марков, 40. Хлусевич, 62. Луценко, 74. Коченков, 81. К.Кангва, 90+4.
Судьи: Кукуян (Сочи). Мухтаров (Петрозаводск), Хатуев (Грозный).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Лунев (Новосибирск).
16 октября. Тула. Стадион «Арсенал».
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