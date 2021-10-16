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«Арсенал» обыграл «Зенит» благодаря голу Кангвы на 90-й минуте

Гол Кангвы на 90-й минуте принес тульскому «Арсеналу» победу над «Зенитом»
15:56
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит». Фото ФК «Зенит»
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит». Фото ФК «Зенит»
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«Арсенал» обыграл «Зенит» на своем поле в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе туляков отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва, у гостей забил Артем Дзюба. Отметим, что Кангва забил победный гол на 90-й минуте встречи.

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды Миодрага Божовича 12 очков. «Зенит» идет на 1-й строчке с 23 очками в 11 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)

Голы: Давиташвили, 53 (1:0). Дзюба, 88 (1:1). К.Кангва, 90 (2:1).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачев (Суханов, 76), Чаушич, Хлусевич (Гулиев, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90+2), К.Кангва, Марков (Луценко, 56).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Ерохин (Караваев, 72), Сутормин (Мостовой, 73), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.

Предупреждения: Кузяев, 21. Марков, 40. Хлусевич, 62. Луценко, 74. Коченков, 81. К.Кангва, 90+4.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мухтаров (Петрозаводск), Хатуев (Грозный).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Лунев (Новосибирск).

16 октября. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Иван Торопцев все материалы автора

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