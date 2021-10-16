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Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

16:05
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в ворота «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Это его 143-й мяч в чемпионатах России.

33-летний форвард повторил рекорд Олега Веретенникова, в активе которого также 143 гола. Следующий мяч выведет Дзюбу в единоличные лидеры по этому показателю.

Кроме того, этот гол стал для Дзюбы сотым в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету тульского клуба 12 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате с 23 очками в 11 играх.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • Sandy45

    Что он повторил? Веретенникову ни судьи не помогали, ни бразильцев по 40 мультов не пркупали...

    16.10.2021

  • щоаввс рсыы

    Никчемный рекорд в никчемном чемпионате в никчемно проигранной игре на последней минуте

    16.10.2021

  • Sandy45

    Да, согласен, он свои фаберже всей стране уже предъявлял...

    16.10.2021

  • apollonimus

    Поздравляю!

    16.10.2021

  • murlo

    Молодец Артём! А его ненавистники пусть подавятся своей злостью.

    16.10.2021

  • Pavel Smetkin

    Да и пёс с ним .

    16.10.2021

  • pustot

    а толку? Зенит 0 очков

    16.10.2021

  • Hollаnder-Michel

    Будет эпично, если он сделает рекорд в следущем туре.

    16.10.2021

  • Garik20002

    красавец, что сказать. на характере вытащил. сколько было более талантливых, но без яиц.

    16.10.2021