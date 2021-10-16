Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в ворота «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Это его 143-й мяч в чемпионатах России.
33-летний форвард повторил рекорд Олега Веретенникова, в активе которого также 143 гола. Следующий мяч выведет Дзюбу в единоличные лидеры по этому показателю.
Кроме того, этот гол стал для Дзюбы сотым в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету тульского клуба 12 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате с 23 очками в 11 играх.
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Sandy45
Что он повторил? Веретенникову ни судьи не помогали, ни бразильцев по 40 мультов не пркупали...
16.10.2021
щоаввс рсыы
Никчемный рекорд в никчемном чемпионате в никчемно проигранной игре на последней минуте
16.10.2021
Sandy45
Да, согласен, он свои фаберже всей стране уже предъявлял...
16.10.2021
apollonimus
Поздравляю!
16.10.2021
murlo
Молодец Артём! А его ненавистники пусть подавятся своей злостью.
16.10.2021
Pavel Smetkin
Да и пёс с ним .
16.10.2021
pustot
а толку? Зенит 0 очков
16.10.2021
Hollаnder-Michel
Будет эпично, если он сделает рекорд в следущем туре.
16.10.2021
Garik20002
красавец, что сказать. на характере вытащил. сколько было более талантливых, но без яиц.
16.10.2021