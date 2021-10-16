Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в ворота «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Это его 143-й мяч в чемпионатах России.

33-летний форвард повторил рекорд Олега Веретенникова, в активе которого также 143 гола. Следующий мяч выведет Дзюбу в единоличные лидеры по этому показателю.

Кроме того, этот гол стал для Дзюбы сотым в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету тульского клуба 12 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате с 23 очками в 11 играх.