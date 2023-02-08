Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Форвард Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр перед трансфером в «Локомотив».

Оба игрока прибыли в «Лужники», где пройдут медицинский осмотр.

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.