Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Форвард Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр перед трансфером в «Локомотив».
Оба игрока прибыли в «Лужники», где пройдут медицинский осмотр.
Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.
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|
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|5
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|32-23
|35
|
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|8
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|33-21
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|
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|5
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|
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|
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|
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|
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|17
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|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
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Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|6
|И
|К
|Ж
|
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Локомотив
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|1
|3
|
|
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|1
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