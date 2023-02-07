Злой Дзюба в «Локо» — топ-разогрев рестарта РПЛ. Артем урвал лучший вариант с момента ухода из «Зенита»

Реплика Леонида Волотко.

Когда Дзюбу убрали в глухой запас в турецкой «Адане», казалось, что это локальная и временная проблема, которая решится переходом практически в любой российский клуб.

Во-первых, на нашем рынке в принципе не так уж много форвардов с таким бэкграундом. Во-вторых, на тот момент Артем был функционально готов: заложил базу в «Рубине», тренировался в недельном цикле у Винченцо Монтеллы.

В октябре невозможно было представить, что через пару месяцев Леонида Слуцкого, пустившего нападающего на летние сборы, на полном серьезе спросят, не собирается ли экс-капитан сборной завязать с большим футболом.

Конечно, пауза в карьере напрягает. Дзюбе 34 года, за весь 2022-й он провел на поле лишь 1024 минуты (и набрал скромнейшие для себя 4+1 по системе «гол + пас»), а последние три месяца вообще оставался не у дел. Зимние сборы, где закладывалась «физика», тоже позади — и на фоне отказов от «Нижнего Новгорода» и даже «Торпедо» будущее игрока реально пугало.

Поэтому мотивация с переходом в «Локомотив» понятна. Это элементарно лучший вариант из всех, которые возникали у Артема после ухода из «Зенита». Да, избежать борьбы за выживание не получилось, но, судя по тому, как тяжело шли поиски новой команды, на это вряд ли стоит жаловаться. Не говоря уже о том, что Дзюба получил максимально жирные условия. Топ-локация: возвращение в Москву — реально важный фактор. Клуб, который избавился от немецкого наследия — и теперь хотя бы понятно, как хочет развиваться. А также зарплата в 2,5 миллиона рублей в месяц до лета (по данным инсайдера Ивана Карпова, столько положили в Черкизове и защитнику Игорю Смольникову, с которым тоже заключат контракт до конца сезона-2022/23) с возможностью продления соглашения еще на год.

Игорь Смольников и Артем Дзюба. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Логика боссов красно-зеленых тоже ясна. Марко Раконьяца вернули в Сербию, Джирано Керк уже в «Антверпене», а Вильсон Изидор только что провалил медосмотр в «Лионе». Железнодорожники искали нового нападающего в Европе (и якобы даже рассматривали аренду Азмуна), но в итоге сделали ставку на Дзюбу. С понятными минусами — возраст, простой в карьере и соответствующие кондиции. А также с расчетом, что их моментально перекроют плюсы ветерана.

В премьер-лиге все в курсе: праймовый и самый опасный Дзюба — тот, который хочет кому-то доказать, что он в порядке. Карпину — в «Ростове» и «Томи», Манчини — в тульском «Арсенале», Черчесову — на ЧМ-2018. Я не большой фанат Артема, но невозможно не признать: каждый его перформанс выглядел очень ярко. При этом ни один из них не окружало столько хейта, сколько обрушилось на форварда сейчас. Уверен на 200 процентов: Дзюба очень зол на всех и максимально заряжен. Возможно, как никогда в карьере.

И это — дополнительное оружие для «Локо», который уже омолодил состав и укрепился на перспективу (трансферы Пиняева и Глушенкова — лучшее, что случилось со времен Марко Николича), но нуждается в опытных бойцах прямо сейчас, чтобы в ближайшие месяцы рубиться за выживание.

До рестарта сезона остается пара недель, но настоящий разогрев уже начался. Возвращение Дзюбы в Россию стартует с кубковой четвертьфинальной битвы со «Спартаком» и выезда к «Ростову» Карпина в РПЛ. А завершится в последнем туре дуэлью с Андреем Талалаевым, который недавно заблокировал его трансфер в «Торпедо».

Российский футбол, как же мы скучали!

30 матчей против «Локо» провел Артем Дзюба в РПЛ: 5 забитых мячей и 8 голевых передач. По «гол+пас» во встречах с красно-зелеными 34-летний форвард уступает только Андрею Тихонову — 8+6, по количеству игр лишь Игорю Акинфееву — 35.

390 матчей в высшем дивизионе провел Дзюба. Рекорд — 531 игра — принадлежит Игорю Акинфееву.

За время выступления в Турции Артем Дзюба смог отметиться только одним голом. 34-летний форвард по-прежнему занимает второе место в общем зачете «Клуба 100». Теперь отставание лучшего снайпера в истории чемпионата России от Александра Кержакова составляет 16 голов. Из действующих футболистов регулярно улучшают свои позиции партнеры Артема по атаке сборной России на Евро-2016 Федор Смолов («Динамо», 14-е место) и Александр Кокорин («Арис», 25-е место).