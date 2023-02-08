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Сегодня, 09:07

Рейтинг УЕФА: России не начислены баллы. Нарушено решение исполкома УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Global Look Press
Фото Сайт УЕФА
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В таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты выступлений команд в еврокубках с сезона-2018/19 по сезон-2022/23, по непонятным причинам Россия переведена с 18-го места на 23-е.

За последние пять сезонов наши клубы суммарно набрали 26,215 балла и должны находиться в конце второго десятка. Но на сайте УЕФА почему-то учтены только результаты четырех сезонов — без последнего.

Таблица коэффициентов УЕФА. Фото Сайт УЕФА
Фото Сайт УЕФА

Между тем исполком УЕФА 2 мая 2022 года постановил, что России в сезоне-2022/23, несмотря на отстранение наших команд от еврокубков, будут начислены 4,333 балла. Это самый низкий из коэффициентов, набранных ими до этого в любом из последних пяти сезонов. Но сейчас вместо 4,333 стоит прочерк. И потому общее число баллов — 21,882. В результате наши клубы уже не на 18-й позиции, а на 23-й.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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