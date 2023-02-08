Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»

Нападающий Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

Во вторник, 7 февраля появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 миллиона рублей в месяц. В среду, 8 февраля Дзюба вместе с защитником Игорем Смольниковым приехал в «Лужники» на медосмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.