Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович объяснил, почему он считает чемпионат России самым лучшим.

«Переход в «Рубин» — это большой шаг вперед, — цитирует Деспотовича «Бизнес ONLINE». — Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу, чтобы сделать новый большой шаг. И так поэтапно. Но я не думаю, как бы поскорее уехать в европейский чемпионат.

По-моему, чемпионат России — самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут все нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся".

Сегодня «Рубин» стартует в Тинькофф чемпионате России домашним матчем с «Локомотивом». Начало игры в 20.00 по московскому времени.