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Кордоба: «Очень бы хотел увидеть Агкацева на том же уровне, на котором сейчас Сафонов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» сравнил вратарей сборной России Станислава Агкацева и Матвея Сафонова.

— На чемпионате мира могли бы сыграть и Матвей Сафонов, и Станислав Агкацев...

— Оба очень сильные вратари. Мне жаль, что они не сыграют на этом турнире. Но надеюсь, что их время придет.

— У Сафонова впереди еще финал Лиги чемпионов.

— Буду смотреть игру и поддерживать Матвея. Но знаете, мне также хотелось бы увидеть Стаса на таком уровне. Потому что то, что он показывает сейчас, просто невероятно! Надеюсь, ему выпадет эта возможность.

— Ты тренировался и с Матвеем, и со Стасом. Кто сильнее?

— Не люблю все эти сравнения. Конечно, мнение у меня есть, но было бы слишком эгоистично его озвучить — я все-таки знаком и с Матвеем, и со Стасом. Поэтому повторюсь: я бы очень хотел увидеть Агкацева на том же уровне, на котором сейчас играет Сафонов.

Джон Кордоба.«После «Динамо» понимали: у нас один процент на чемпионство». Кордоба — о Галицком, Сперцяне и Роналду

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Джон Кордоба
Матвей Сафонов
Станислав Агкацев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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