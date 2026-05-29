Кордоба: «Очень бы хотел увидеть Агкацева на том же уровне, на котором сейчас Сафонов»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» сравнил вратарей сборной России Станислава Агкацева и Матвея Сафонова.

— На чемпионате мира могли бы сыграть и Матвей Сафонов, и Станислав Агкацев...

— Оба очень сильные вратари. Мне жаль, что они не сыграют на этом турнире. Но надеюсь, что их время придет.

— У Сафонова впереди еще финал Лиги чемпионов.

— Буду смотреть игру и поддерживать Матвея. Но знаете, мне также хотелось бы увидеть Стаса на таком уровне. Потому что то, что он показывает сейчас, просто невероятно! Надеюсь, ему выпадет эта возможность.

— Ты тренировался и с Матвеем, и со Стасом. Кто сильнее?

— Не люблю все эти сравнения. Конечно, мнение у меня есть, но было бы слишком эгоистично его озвучить — я все-таки знаком и с Матвеем, и со Стасом. Поэтому повторюсь: я бы очень хотел увидеть Агкацева на том же уровне, на котором сейчас играет Сафонов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max