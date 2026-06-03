В Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова

Творческий коллектив The True Frame приклеил на здания в Париже посвященные футболистам «ПСЖ» наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия улиц.

Акция посвящена победе команды в Лиге чемпионов-2025/26.

Улица Вьей-дю-Тампль была «переименована» в «Матвей-дю-Тампль» в честь российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Фото соцсети

Также названия улиц посвятили грузинскому полузащитнику парижан Хвиче Кварацхелии, обладателю «Золотого мяча» Усману Дембеле, капитану команды Маркиньосу и другим футболистам.

В субботу, 30 мая «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3) в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю игру.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз подряд.