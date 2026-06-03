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В Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова

Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Творческий коллектив The True Frame приклеил на здания в Париже посвященные футболистам «ПСЖ» наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия улиц.

Акция посвящена победе команды в Лиге чемпионов-2025/26.

Улица Вьей-дю-Тампль была «переименована» в «Матвей-дю-Тампль» в честь российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Фото соцсети

Также названия улиц посвятили грузинскому полузащитнику парижан Хвиче Кварацхелии, обладателю «Золотого мяча» Усману Дембеле, капитану команды Маркиньосу и другим футболистам.

В субботу, 30 мая «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3) в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю игру.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз подряд.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 3 0 0 5-1 9
2
 Париж 3 2 1 0 6-2 7
3
 Лион 3 2 1 0 6-2 7
4
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
5
 Ренн 3 2 1 0 7-5 7
6
 Страсбур 3 2 0 1 8-7 6
7
 Брест 3 1 2 0 6-5 5
8
 Лорьян 3 1 1 1 2-2 4
9
 Труа 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ланс 3 1 0 2 6-5 3
11
 Марсель 3 1 0 2 6-5 3
12
 Анже 3 1 0 2 4-5 3
13
 ПСЖ 3 0 2 1 5-6 2
14
 Ле Ман 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ницца 3 0 2 1 1-4 2
16
 Гавр 3 0 1 2 2-4 1
17
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
18
 Осер 3 0 0 3 4-11 0
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34 тур
11.09 21:45 Ренн – Марсель - : -
12.09 18:15 Страсбур – Монако - : -
12.09 21:45 Осер – Ницца - : -
12.09 21:45 Гавр – Анже - : -
12.09 21:45 Лорьян – Тулуза - : -
12.09 21:45 Париж – Лион - : -
13.09 16:00 Лилль – Труа - : -
13.09 18:15 Ле Ман – Ланс - : -
13.09 21:45 Брест – ПСЖ - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Александр Головин
Александр Головин

Монако

 2
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 2 1 0
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