Лучший игрок РПЛ по версии ЦСКА: Кисляк — вне конкуренции, Мойзес поставил Кордобу на второе место

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов ЦСКА наибольшее число баллов получил полузащитник Матвей Кисляк. Также популярностью пользовались еще два игрока армейцев — защитник Данил Круговой и полузащитник Кирилл Глебов.

Красно-синие активно голосовали за одноклубников, но не обошли вниманием первую тройку всего опроса — форварда «Краснодара» Джона Кордобу, полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Кордоба попал на второе место у защитников Мойзеса и Милана Гайича.

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место, а Батраков — третье.