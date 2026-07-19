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Сегодня, 19:38

Супруга Сафонова о флаге России на финале ЛЧ: «Лежали флажки всех цветов, решила скрепить и выйти»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Марина Кондратюк вспомнила, как решила выйти на поле с флагом России после финала Лиги чемпионов.

В финале ЛЧ «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3).

«Лежали флажки, всех цветов. Я решила скрепить, не было никакого запрета на российский флаг, решила выйти с ним», — рассказала Кондратюк журналистам на фестивале «VK Fest-2026».

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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