Лучший игрок РПЛ по версии «Спартака»: Барко — первый, а сам он выбрал зенитовца

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов «Спартака» наибольшее число баллов набрал полузащитник Эсекьель Барко. Восемь одноклубников поставили аргентинца на первое место. Защитник Даниил Денисов назвал лучшим другого партнера по команде — Маркиньоса, а вратарь Александр Максименко — голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

Сам Барко выбрал первым полузащитника «Зенита» Вендела. Также игрок включил в свой топ-3 хавбека красно-белых Романа Зобнина и полузащитника «Динамо» Бителло.

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал форвард «Краснодара» Джон Кордоба, второе занял место полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, а третье — полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.