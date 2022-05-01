Джикия: «Как будет «Спартак» играть без меня, Жиго и Мартинса? Есть другие футболисты»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о нескольких ключевых эпизодах матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— Почему остановился, когда тебя оббежали по радиусу в эпизоде первого тайма?

— Я остановился, потому что хотел с этой стороны уже оббегать. Глушенков перекрывал мне дорогу, я его случайно зацепил. Если бы я бежал с ним сразу, я был один, возможно, была бы красная карточка. Я его сбил, но чуть дальше находился Литвинов, который сузил. В итоге желтая карточка.

— Ты ее получил, исправляя ошибку Жиго.

— Это была и моя ошибка тоже. Жиго тоже получил желтую карточку. Мартинс тоже пропустит следующую игру из-за желтой карточки.

— Как будет «Спартак» играть без вас, Жиго и Мартинса?

— Есть другие футболисты.

— Моменты с паузами ВАР не портят игру?

— ВАР — это часть сегодняшней игры. Был спорный момент. Понятное дело, что мяч был чуть дальше линии, но это было тяжело увидеть. ВАР подсказал, несколько секунд ушло. Это нормально.