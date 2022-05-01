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Джикия: «Как будет «Спартак» играть без меня, Жиго и Мартинса? Есть другие футболисты»

Джикия прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о нескольких ключевых эпизодах матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— Почему остановился, когда тебя оббежали по радиусу в эпизоде первого тайма?

— Я остановился, потому что хотел с этой стороны уже оббегать. Глушенков перекрывал мне дорогу, я его случайно зацепил. Если бы я бежал с ним сразу, я был один, возможно, была бы красная карточка. Я его сбил, но чуть дальше находился Литвинов, который сузил. В итоге желтая карточка.

— Ты ее получил, исправляя ошибку Жиго.

— Это была и моя ошибка тоже. Жиго тоже получил желтую карточку. Мартинс тоже пропустит следующую игру из-за желтой карточки.

— Как будет «Спартак» играть без вас, Жиго и Мартинса?

— Есть другие футболисты.

— Моменты с паузами ВАР не портят игру?

— ВАР — это часть сегодняшней игры. Был спорный момент. Понятное дело, что мяч был чуть дальше линии, но это было тяжело увидеть. ВАР подсказал, несколько секунд ушло. Это нормально.

Самюэль Жиго
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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