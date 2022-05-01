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Эджуке выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом». Нигериец попал в основу впервые за месяц

Форвард ЦСКА Эджуке попал в стартовый состав команды на матч с «Ахматом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе армейцев с первых минут появится нападающий Чидера Эджуке. Нигериец попал в основной состав красно-синих впервые с 3 апреля: тогда он провел 59 минут в игре 23-го тура с «Уралом» (2:2) и не отличился результативными действиями.

С тех пор форвард трижды выходил на замену в играх РПЛ и один раз появился со скамейки в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Эджуке, Языджи, Карраскаль, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Магнуссон, Медина, Ушаков, Яковлев.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 19.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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