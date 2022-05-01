Эджуке выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом». Нигериец попал в основу впервые за месяц

ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе армейцев с первых минут появится нападающий Чидера Эджуке. Нигериец попал в основной состав красно-синих впервые с 3 апреля: тогда он провел 59 минут в игре 23-го тура с «Уралом» (2:2) и не отличился результативными действиями.

С тех пор форвард трижды выходил на замену в играх РПЛ и один раз появился со скамейки в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Эджуке, Языджи, Карраскаль, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Магнуссон, Медина, Ушаков, Яковлев.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 19.00 (мск).