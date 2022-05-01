Полузащитник «Спартака» Литвинов оценил свою игру в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ и оценил свою игру в нынешнем сезоне.

— Когда Селихов сфолил за пределами штрафной, не было чувства, что сейчас останетесь вдесятером?

— Не было, потому что, если я не ошибаюсь, там по правилам, когда ты последний уже перед воротами, тогда это красная, но Глушенков был первым на мяче, поэтому был уверен, что будет желтая, и продолжим играть дальше.

— Ты сам для себя как оцениваешь этот сезон?

— Все равно появляется уверенность, когда дают игровое время, все равно понимаешь, что уже становишься боевой единицей клуба, должен уже брать больше ответственности за каждую ситуацию и результат. Раньше думал: молодой игрок, с меня не спросят. Сейчас понял, независимо от того играю или нет, должен отвечать за каждую игру.

В сезоне-2021/22 Литвинов принял участие в 26 матчах «Спартака». На счету 20-летнего россиянина 3 гола и 1 результативная передача.