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Дзагоев: «Березуцкий понимает, как будет лучше для ЦСКА»

13:06
Алан Дзагоев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о впечатлениях от тренировок под руководством Алексея Березуцкого.

«Все по плану, мы спокойно вошли в работу, начали не с бешеных нагрузок. Ну, как не с бешеных: как бы ты ни занимался в отпуске, сколько бы времени этому ни посвящал, работа с командой — это совершенно другое, и первые дни каждому в любом случае тяжело. Нужно привыкать к мячу, к полю, к партнерам. И как по мне, Алексей Владимирович в первые дни все начинает потихоньку, поэтому сейчас у нас все хорошо, он понимает, как нам будет лучше», — цитирует Дзагоева официальный сайт армейцев.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича, Березуцкий был назначен и.о. главного тренера. Сегодня гендиректор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» отметил, что клуб не ищет нового тренера для команды.

Под руководством Березуцкого ЦСКА проведет предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Первый сбор армейцев продлится до 28 июня.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-zvonil-slutskiy-skazal-chto-mne-stolko-zhe-let-skolko-i-emu-ya-otvetil-chto-vse-zhe-pom/

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