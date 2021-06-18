Дзагоев: «Березуцкий понимает, как будет лучше для ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о впечатлениях от тренировок под руководством Алексея Березуцкого.

«Все по плану, мы спокойно вошли в работу, начали не с бешеных нагрузок. Ну, как не с бешеных: как бы ты ни занимался в отпуске, сколько бы времени этому ни посвящал, работа с командой — это совершенно другое, и первые дни каждому в любом случае тяжело. Нужно привыкать к мячу, к полю, к партнерам. И как по мне, Алексей Владимирович в первые дни все начинает потихоньку, поэтому сейчас у нас все хорошо, он понимает, как нам будет лучше», — цитирует Дзагоева официальный сайт армейцев.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича, Березуцкий был назначен и.о. главного тренера. Сегодня гендиректор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» отметил, что клуб не ищет нового тренера для команды.

Под руководством Березуцкого ЦСКА проведет предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Первый сбор армейцев продлится до 28 июня.