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«Рубин» предложил Зареме Салиховой работу в клубе

11:39
Зарема Салихова. Фото «СЭ»
Зарема Салихова. Фото «СЭ»
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«Рубин» предложил две должности жене владельца «Спартака» Зареме Салиховой. В Twitter клуб обратился к девушке.

Ранее в своем Telegram-канале Салихова предложила взять себя на SMM-специалистом казанцев.

«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — говорится в сообщении.

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