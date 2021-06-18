«Рубин» предложил Зареме Салиховой работу в клубе
11:39
«Рубин» предложил две должности жене владельца «Спартака» Зареме Салиховой. В Twitter клуб обратился к девушке.
Ранее в своем Telegram-канале Салихова предложила взять себя на SMM-специалистом казанцев.
«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — говорится в сообщении.
Читайте также
21
Зачет
vs
7
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю