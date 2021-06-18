«Рубин» предложил Зареме Салиховой работу в клубе

«Рубин» предложил две должности жене владельца «Спартака» Зареме Салиховой. В Twitter клуб обратился к девушке.

Ранее в своем Telegram-канале Салихова предложила взять себя на SMM-специалистом казанцев.

«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — говорится в сообщении.