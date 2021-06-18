«Краснодар» поздравил Сафонова и его жену с рождением дочери
14:03
У голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова и его супруги Анастасии родилась дочь, сообщает пресс-служба «быков».
Пара назвала девочку Майей, это первый ребенок в семье 22-летнего вратаря.
«В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня. Желаем маме и малышке крепкого здоровья. Пусть кроха растет крепкой и счастливой! Поздравляем молодых родителей», — говорится в поздравлении.
Матвей и Анастасия Сафоновы находятся в браке с 2020 года.
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