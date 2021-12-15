«Моя позиция известна». Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Моя позиция о лимите известна. Сегодня этот вопрос не обсуждался. Сейчас ведем обсуждение с министерством спорта, обсуждаются различные варианты с внесением изменений. Обсуждаем комплекс мер по повышению конкурентоспособности российских футболистов. Действующий лимит 8+17 имеет больше преимуществ по сравнению с форматом 6+5. Но сохраняется та же проблема — нерыночная зарплата, а в следствие утрата многими российскими футболистами мотивации к развитию и завышенные расходы клубов на трансферы и зарплаты. Для решения этой проблемы нужны новые решения. Это и обсуждаем с министерством спорта», — заявил Дюков.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.