Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Двойственное состояние у большинства болельщиков. Если бы мы выиграли у «Сочи», то возмущения было бы еще больше. Я вижу, какая большая поддержка есть у Витории. Сейчас многие недовольны таким решением. Я могу понять эти чувства. Лично у меня внутри раздвоение. Не смирюсь с тем местом, которое сейчас занимает «Спартак». Мы понимаем, что мы должны быть совершенно на другом месте, но все дело во внутренних перепадах. Руй Витория точно войдет в историю. Он останется со знаком «плюс». По-моему, он очень хороший человек. Он искренне переживал за «Спартак». Но по его глазам было видно, что он не понимал, куда попал», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев высказался о будущем кандидате на пост главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Главный вопрос — что будет дальше. Вопрос, какие возможности будут у нового главного тренера. Как понимаю, им будет иностранец Паоло Ваноли. Как говорят сейчас — ноунейм. Никто не знает этого тренера. Все знают только то, что он работал с Конте. Это первое, что приходит в голову», — добавил Мацуев.

51-летний Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В Тинькофф РПЛ красно-белые с 23 очками занимают 9-е место в турнирной таблице после 18 игр.