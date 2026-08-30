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Ахмат — Крылья Советов: слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о матче 6 тура РПЛ 29 августа 2026 года

Губернатор Федорищев о матче «Ахмата» и «Крыльев Советов»: «Отстояли ничью, проявили характер»

Сергей Филин

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился мнением о матче «Ахмата» и «Крыльев Советов» (3:3) в 6-м туре РПЛ.

Игра состоялась 29 августа на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Наша команда дважды уступала в счете, но находила в себе силы догнать соперника. А в концовке, несмотря на мощное давление хозяев, отстояли ничью. Проявили характер!» — написал Федорищев в соцсетях.

Губернатор назвал «Ахмат» достойным соперником, который всегда дает бой на своем поле. Федорищев поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова за теплый прием и традиционную организацию матча на высоком уровне.

«Крылья Советов» с 6 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября самарцы у себя дома сыграют с «Краснодаром» в 7-м туре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Крылья Советов
Источник: Соцсети Вячеслава Федорищева
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 4 1 0
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