Губернатор Федорищев о матче «Ахмата» и «Крыльев Советов»: «Отстояли ничью, проявили характер»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился мнением о матче «Ахмата» и «Крыльев Советов» (3:3) в 6-м туре РПЛ.

Игра состоялась 29 августа на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Наша команда дважды уступала в счете, но находила в себе силы догнать соперника. А в концовке, несмотря на мощное давление хозяев, отстояли ничью. Проявили характер!» — написал Федорищев в соцсетях.

Губернатор назвал «Ахмат» достойным соперником, который всегда дает бой на своем поле. Федорищев поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова за теплый прием и традиционную организацию матча на высоком уровне.

«Крылья Советов» с 6 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября самарцы у себя дома сыграют с «Краснодаром» в 7-м туре.