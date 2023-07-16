Жоаозиньо рассказал о тренировках с «Краснодаром»: «Поддерживал форму»

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал «СЭ», как поддерживает форму после ухода из команды.

«Пока я только прилетел. До этого тренировался в «Сочи» и «Краснодаре» — поддерживал форму. Это было недавно. Со всеми игроками «Краснодара» чуть-чуть пообщался», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.