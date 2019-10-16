Дмитрий Комбаров: «Надеюсь, Соболев не поймает звездную болезнь после вызову в сборную»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает принципиальным матч 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом». У обеих команд по 14 очков.

— Самое главное, что это ближайший наш конкурент по турнирной таблице, у нас огромная мотивация перед этой игрой, — приводит слова Комбарова пресс-служба самарского клуба. — Их сильные и слабые стороны разберем за день-два до игры, тренер покажет все и будем уже точно знать. Ответственная игра, понимаем, что это соседи наши и по региону, и по турнирной таблице — это дерби. Надо выходить и выигрывать.

— Соболев приехал из сборной, чувствуется, что уже сборник?

— Пока еще рано об этом говорить, он это понимает прекрасно.

— Звездную болезнь не поймал?

— Пока нет, надеюсь и не поймает.

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