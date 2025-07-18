Гафин — об отсутствии Карраскаля в матче с «Балтикой»: «Хорхе опоздал на сборы и не готов играть»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» объяснил, почему полузащитника Хорхе Карраскаля не было в заявке бело-голубых на матч 1-го тура РПЛ с «Балтикой».

Игра команд прошла в пятницу, 18 июля, в Москве и завершилась со счетом 1:1.

— Почему Хорхе не было в заявке?

— Хорхе опоздал на сборы и на сегодняшний день не готов играть.

— А слухи про переход во «Фламенго»?

— Слухи я не комментирую.

— Но агент игрока заявил, что ведется обмен бумагами между клубами.

— Я комментирую свершившийся факты, а слухи — нет.

17 июля сообщалось, что «Фламенго» согласовал с 27-летним Карраскалем четырехлетний контракт, а «Динамо» согласилось отпустить игрока за компенсацию в размере 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде возможных бонусов. В пятницу агент полузащитника Родриго Лопес заявил «СЭ», что клубы обмениваются документами для завершения перехода Карраскаля.