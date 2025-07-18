«Динамо» — «Балтика»: видео голов

«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 1-го тура чемпионата России.

Первый гол нового сезона РПЛ забил нападающий калининградцев Брайан Хиль, который замкнул прострел полузащитника Владислава Сауся с правого фланга.

Бело-голубые сравняли счет сразу после перерыва: полузащитник Бителло подал низом с углового под удар защитнику Хуану Касересу.

12-я минута. Хиль — 0:1

48-я минута. Касерас — 1:1

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».