Сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным и Овечкиным на матче «Динамо»

Бывшая жена форварда «Ариса» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в своих соцсетях фото сына Майкла с нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным после матча 1-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Балтикой».

В кадр также попал капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который сидит за столом с бокалом пива.

Матч «Динамо» и «Балтики» прошел в пятницу, 18 июля, в Москве и завершился результативной ничьей со счетом 1:1.