Источник: «Динамо» согласилось отпустить Карраскаля во «Фламенго» за 12 миллионов евро

«Динамо» и «Фламенго» достигли соглашения о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщают журналисты Сезар Луис Мерло и Раиза Симплисиу.

Бело-голубые получат за игрока 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Карраскаль подпишет 4-летний контракт. По данным источника, игрок может прилететь в Бразилию до конца этой недели.

Контракт Карраскаля с «Динамо» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 8 мячей и сделала 5 голевых пасов в 35 матчах.