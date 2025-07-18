«Динамо» и «Фламенго» обмениваются документами для завершения перехода Карраскаля

Агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля Родриго Лопес ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста «Фламенго».

17 июля «СЭ» сообщил, что «Фламенго» и «Динамо» возобновили переговоры по трансферу Карраскаля.

«Клубы работают над документацией и ее обменом, чтобы все прошло гладко, но это вопрос, который всегда может иметь недостатки», — сказал Лопес «СЭ».

17 июля также сообщалось, что «Фламенго» согласовал с Карраскалем четырехлетний контракт, а «Динамо» согласилось отпустить игрока за компенсацию в размере 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде возможных бонусов.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.