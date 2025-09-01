Булыкин раскритиковал работу арбитров в РПЛ: «Есть много вопросов к судейскому корпусу и Мажичу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил работу судей в этом сезоне РПЛ.

«Мы очень много говорим о судействе, а не о футболе. А хочется говорить именно про игру. Отмечать красивые вещи. В последнее время решения арбитров настолько судьбоносные, что все начинают говорить про них, а не про то, как команды хорошо играют. Это нужно менять. Поэтому судьям нужно применять одинаковые трактовки к одним и тем же эпизодам. Есть ли у меня вопросы к Мажичу? Естественно, они есть как к судейскому корпусу, так и к его главе. Но пока ничего не поделать», — сказал Булыкин «СЭ».

Центральный матч 7-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) завершился громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.