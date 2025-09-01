Мажич отправил Левникова в Саудовскую Аравию, а не на матч ЦСКА — «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», российские судьи Кирилл Левников, Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин и Василий Казарцев не работали в 7-м туре РПЛ, потому что в субботу вечером судили игру 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» — «Аль-Нажма» (3:1).

Получается, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич необычным образом продлил «наказание» лучшего рефери прошлого сезона Левникова за ошибки во встрече 5-го тура «Динамо» — ЦСКА (1:3) и отправил его на Ближний Восток. То есть там он может судить, а в чемпионате России, где состоялся важнейший матч ЦСКА — «Краснодар» (1:1), — нет.

Напомним, что центральная игра тура между армейцами и «быками» завершилась громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.