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Судейство

Мажич отправил Левникова в Саудовскую Аравию, а не на матч ЦСКА — «Краснодар»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российские судьи Кирилл Левников, Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин и Василий Казарцев не работали в 7-м туре РПЛ, потому что в субботу вечером судили игру 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» — «Аль-Нажма» (3:1).

Получается, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич необычным образом продлил «наказание» лучшего рефери прошлого сезона Левникова за ошибки во встрече 5-го тура «Динамо» — ЦСКА (1:3) и отправил его на Ближний Восток. То есть там он может судить, а в чемпионате России, где состоялся важнейший матч ЦСКА — «Краснодар» (1:1), — нет.

Напомним, что центральная игра тура между армейцами и «быками» завершилась громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (справа) после удаления за&nbsp;фол на&nbsp;защитнике ЦСКА Мойзесе.За что удалили Кордобу?! Теперь ЦСКА — главный раздражитель для «Краснодара»
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РПЛ
Кирилл Левников
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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