Мостовой предложил свои услуги российским арбитрам: «Им нужна помощь футбольных людей, я готов им ее оказать»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в этом сезоне РПЛ.

«Чтобы исправить судейство, нужна помощь футбольных людей. Необходимо, чтобы с ВАР сидели бывшие футболисты. Но таким экспертом должен быть тот, кто играл на высоком уровне. Не нужно тех, кто мячи в ауты выбивал. Готов ли я помочь? Да. У меня был случай где-то год назад, когда РФС меня приглашал в судейскую комнату в рамках мероприятия. Арбитры втроем мне кричали, что назначили бы пенальти в эпизоде. А я им говорю: «Какой здесь пенальти?» Его даже близко быть не должно! Я могу им помочь, но только за хорошие деньги», — сказал Мостовой «СЭ».

Центральный матч 7-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) завершился громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.