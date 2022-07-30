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Дмитрий Баринов принес извинения за крупное поражение «Локомотива» от «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов принес извинения за крупное поражение от «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).

«Пропустили гол... В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать.

Красная карточка? Я рассчитывал на желтую. Но мне ничего не оставалось делать в том моменте", — сказал Баринов журналисту «Известий» Алексею Фомину.

В следующем матче петербуржцы 6 августа на выезде сыграют против грозненского «Ахмата», «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Краснодаром».

Источник: https://t.me/channelfv/3277

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
2
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И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
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