Дмитрий Баринов принес извинения за крупное поражение «Локомотива» от «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов принес извинения за крупное поражение от «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).

«Пропустили гол... В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать.

Красная карточка? Я рассчитывал на желтую. Но мне ничего не оставалось делать в том моменте", — сказал Баринов журналисту «Известий» Алексею Фомину.

В следующем матче петербуржцы 6 августа на выезде сыграют против грозненского «Ахмата», «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Краснодаром».