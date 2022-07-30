Сергеев назвал закономерным счет в матче «Зенит» — «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал закономерным счет в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

«После первого тайма начал тщательно разминаться, готовиться, — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита». — На 78-й минуте сказали, что выхожу. Надо было добавить агрессии, хорошо выйти. Думаю, мне это удалось — забил первым же касанием. Счет закономерен. В первом тайме не реализовали свои моменты, а во втором — раз, два, три, четыре — и довели счет до разгромного за пять минут».

В матче с «Локомотивом» 27-летний Сергеев оформил дубль. Форвард забил на 80-й минуте встречи сразу после выхода на поле, а затем в добавленное время.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата».