Гендиректор «Локомотива»: ««Учитывая правило фейр-плей, мы не понимаем, почему нам не дали произвести замену»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал спорный момент во втором тайме матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

Защитник «Локо» Максим Ненахов получил травму, и его увезли с поля на электрокаре. «Зенит» успел произвести двойную замену, а «Локо» — нет. В итоге питерцы забили гол в следующей атаке, когда имели численное преимущество.

«Учитывая правило фейр-плей, мы не понимаем, почему нам не дали произвести замену, когда все было готово. Третий пропущенный мяч фактически поставил точку в матче. Наша команда была готова играть до конца. Мы понимаем всю ответственность, будем исправлять ситуацию. Никаких оправданий не ищем», — заявил Леонченко.

В следующем матче петербуржцы 6 августа на выезде сыграют против грозненского «Ахмата», «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Краснодаром».