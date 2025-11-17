Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал о серьезности повреждения одноклубника Ивана Облякова.
Обляков был заменен в BetBoom матче сборной России против Чили (0:2) из-за повреждения.
— Следующий матч в РПЛ против «Спартака» ЦСКА может провести без Облякова из-за его травмы, полученной во встрече с Чили...
— Все нормально у него будет. Пройдет.
Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.
Новости