Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал о серьезности повреждения одноклубника Ивана Облякова.

Обляков был заменен в BetBoom матче сборной России против Чили (0:2) из-за повреждения.

— Следующий матч в РПЛ против «Спартака» ЦСКА может провести без Облякова из-за его травмы, полученной во встрече с Чили...

— Все нормально у него будет. Пройдет.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.