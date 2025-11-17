Футбол
Сегодня, 06:47

Круговой: «Удивило, что Станковича уволили после двух побед подряд»

Павел Лопатко

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что его удивило увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Когда у команды не самые лучшие результаты, смена тренера — нормальное явление. Такое происходит не в первый и не в последний раз. Но то, что Станковича уволили после двух побед подряд, меня удивило», — цитируют 27-летнего футболиста «Известия».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 16-го тура РПЛ 22 ноября.

Источник: «Известия»
Данил Круговой
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо»
