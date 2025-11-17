Футбол
Сегодня, 10:50

Дивеев — об уходе Станковича: «Ну ладно. Мне по барабану»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?

— Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну, ладно». Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.

— Как будешь настраиваться на дерби?

— Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться.

Игорь Дивеев.«Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестую строчку с 25 очкам.

Деян Станкович
Игорь Дивеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
«Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев
Круговой: «Удивило, что Станковича уволили после двух побед подряд»
Петров выбыл до конца сезона. Кого «Краснодар» рассматривает на замену?
Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
Защитник «Спартака» Литвинов заявил, что не знает, попрощалась ли команда со Станковичем
