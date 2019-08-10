"Динамо" – "Зенит": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В субботу, 10 августа, "Динамо" сыграет с "Зенитом" в первом матче 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

"Зенит" после четырех туров единоличный лидер, а "Динамо" пока располагается на 10-й строчке. Поэтому шансы на успех гостей выше. Коэффициент на победу сине-бело-голубых у БК "Лига Ставок" – 2,25, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 250 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Динамо"" – 3,60, на ничью – 3,20.

Что касается забитых мячей, то "Динамо" пока играет не слишком результативно, поэтому коэффициент на индивидуальный "Тотал" команды меньше 1,5 – 1,28, на больше 1,5 – 3,45. "Зенит", впрочем, в двух последних выездных матчах с бело-голубыми не забил ни разу. По сумме факторов в ставке "Обе команды забьют" коэффициент на вариант "нет" – 1,75, на вариант "да" – 2,00.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

Все подробности предложения "Максимальная отдача", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".