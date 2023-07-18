Андрей Лунев тренируется с «Зенитом» — 2

Экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев тренируется с командой «Зенит» — 2, сообщает пресс-служба питерцев.

31-летний голкипер находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера».

В сезоне-2022/23 Лунев провел один матч за «Байер» и пропустил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.