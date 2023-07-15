Фабрицио Романо: ПАОК начал переговоры по трансферу Карраскаля

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в ПАОКе, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, греческий клуб уже начал переговоры по трансферу 25-летнего колумбийца. ПАОК предлагает 4,5 миллиона евро за 50 прав на Карраскаля.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.