Фабрицио Романо: ПАОК начал переговоры по трансферу Карраскаля
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в ПАОКе, сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, греческий клуб уже начал переговоры по трансферу 25-летнего колумбийца. ПАОК предлагает 4,5 миллиона евро за 50 прав на Карраскаля.
В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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