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Сегодня, 17:57

Фабрицио Романо: ПАОК начал переговоры по трансферу Карраскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хорхе Карраскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в ПАОКе, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, греческий клуб уже начал переговоры по трансферу 25-летнего колумбийца. ПАОК предлагает 4,5 миллиона евро за 50 прав на Карраскаля.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Хорхе Карраскаль
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