«Динамо» — «Урал»: арбитр правильно удалил динамовца Шиманьски
На 56-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Урал» верное решение принял арбитр Игорь Панин, вынесший второе предупреждение полузащитнику бело-голубых Себастиану Шиманьски и удаливший его с поля.
Хавбек опоздал и вместо мяча ударил Андрея Егорычева по ноге, угодив ему шипами в голеностоп. Судья занял хорошую позицию и моментально правильно квалифицировал действия динамовца.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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