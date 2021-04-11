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«Динамо» — «Урал»: арбитр правильно удалил динамовца Шиманьски

17:59
«Динамо» — «Урал». «Динамо» — «Урал». «Динамо» — «Урал». «Динамо» — «Урал».
«Динамо» — «Урал».
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На 56-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Урал» верное решение принял арбитр Игорь Панин, вынесший второе предупреждение полузащитнику бело-голубых Себастиану Шиманьски и удаливший его с поля.

"Динамо" - "Урал".
«Динамо» — «Урал».

Хавбек опоздал и вместо мяча ударил Андрея Егорычева по ноге, угодив ему шипами в голеностоп. Судья занял хорошую позицию и моментально правильно квалифицировал действия динамовца.

(Александр Бобров)

"Динамо" - "Урал".
«Динамо» — «Урал».
"Динамо" - "Урал".
«Динамо» — «Урал».
Динамо — Урал

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