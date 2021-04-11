11 апреля «Локомотив» на «РЖД Арене» в Москве сыграет против «Спартака» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи в 19.00 (по мск).

Команда Марко Николича с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 47 баллами располагаются на второй строчке.

Следить за трансляцией матча «Локомотив» — «Спартак» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Спартак»