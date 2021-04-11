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«Сочи» — «Зенит»: Азмун сравнял счет

17:54
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Сочи — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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