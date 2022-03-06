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«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые остались в меньшинстве, удален Варела

Роман Шишов
Корреспондент

«Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» осталось в меньшинстве. На 45+4-й минуте встречи вторую желтую карточку получил защитник Гильермо Варела.

28-летний уругваец получил два предупреждения в течение семи минут.

Счет после первого тайма 2:0 в пользу «Спартака».

Встреча «Динамо» — «Спартак» проходит на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: Федор Смолов vs&nbsp;Шамар Николсон. «Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция центрального матча выходных

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 3
Манчестер Юнайтед 1
2-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Динамо 0
Спартак 2
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ТБ 2.5

23%

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19%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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 1 : 0
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