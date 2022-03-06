«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые остались в меньшинстве, удален Варела

«Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» осталось в меньшинстве. На 45+4-й минуте встречи вторую желтую карточку получил защитник Гильермо Варела.

28-летний уругваец получил два предупреждения в течение семи минут.

Счет после первого тайма 2:0 в пользу «Спартака».

Встреча «Динамо» — «Спартак» проходит на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».