Шварц эмоционально поговорил с Карасевым после первого тайма матча со «Спартаком»

Шварц эмоционально поговорил с Карасевым после первого тайма матча РПЛ со «Спартаком»

«Динамо» и «Спартак» встречаются в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

После свистка на перерыв главный тренер «Динамо» Сандро Шварц эмоционально поговорил с арбитром игры Сергеем Карасевым. Вероятно, немецкий специалист был недоволен удалением своего подопечного Гильермо Варелы на третьей добавленной минуте.

«Спартак» ведет со счетом 2:0.